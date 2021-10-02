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Завтра в Україні місцями заморозки, вдень температура до +20

У Києві вночі 3-5° тепла, вдень близько 15°.

Завтра в Україні місцями заморозки, вдень температура до +20
Фото: facebook.com/UkrHMC

У неділю, 3 жовтня антициклон принесе Україні осінню, але сонячну погоду.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Мінлива хмарність. Без опадів. На заході, півночі країни, а також біля водойм та у низинах туман”, – йдеться у повідомленні.

Температура вночі 1-6° тепла, на півдні трохи тепліше – до 9°. Крім крайнього заходу та півдня, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки 0-3.

Температура вдень 12-17° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 20°.

У Київській області вночі та вранці місцями туман, особливо в районах поблизу Дніпра.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту у регіоні заморозки. Вдень 12-17° тепла, у Києві вночі 3-5° тепла, вдень близько 15°.

Нагадаємо, вересень у Києві став найхолоднішим з 2013 року. Рік тому середньомісячна температура була на 5 градусів вища.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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