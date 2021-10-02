Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
У Києві поранили водія голови Держархіву (оновлено)
У Києві поранили водія голови Держархіву (оновлено)
"Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну
"Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну
Власниця "Експрес манікюру" подала декларацію ​на посаду віцепрем'єра - глави Мінстратегпрому
Власниця "Експрес манікюру" подала декларацію ​на посаду віцепрем'єра - глави Мінстратегпрому
У США заборонили продавати IQOS
У США заборонили продавати IQOS
"Ми любимо один одного та підтримуємо": "Слуга народу" Ясько оприлюднила спільне відео з Саакашвілі
"Ми любимо один одного та підтримуємо": "Слуга народу" Ясько оприлюднила спільне відео з Саакашвілі
Саакашвілі заарештували у Грузії
Саакашвілі заарештували у Грузії
Разумков кличе "слуг" на засідання фракції у Києві
Разумков кличе "слуг" на засідання фракції у Києві
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині сталася аварія на автозаправці, загинула людина

Легковик зіткнувся з газовим модулем АЗС.

Фото: kv.dsns.gov.ua

У Київській області легковик зіткнувся з газовим модулем АЗС, у результаті одна особа загинула.

Про це повідомили у ДСНС.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у с. Святопетрівське Бучанського району.

Як з'ясувалося на місці, аварія сталася за участю легкового автомобіля, водій якого не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з газовим модулем автозаправної станції.

Внаслідок ДТП одна особа загинула та ще одна – постраждала. Також пошкоджено цистерну з газом, з якої стався витік.

Фото: kv.dsns.gov.ua

“Рятувальники ліквідували наслідки ДТП та організували чергування особового складу на місці події. Для ліквідації наслідків ДТП було задіяно 19 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері середи, 29 вересня неподалік Лодзі у центрі Польщі в автомобільній аварії загинули троє громадян України. Ще одна українка перебуває в лікарні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також