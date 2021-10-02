У Київській області легковик зіткнувся з газовим модулем АЗС, у результаті одна особа загинула.
Про це повідомили у ДСНС.
Дорожньо-транспортна пригода сталася у с. Святопетрівське Бучанського району.
Як з'ясувалося на місці, аварія сталася за участю легкового автомобіля, водій якого не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з газовим модулем автозаправної станції.
Внаслідок ДТП одна особа загинула та ще одна – постраждала. Також пошкоджено цистерну з газом, з якої стався витік.
“Рятувальники ліквідували наслідки ДТП та організували чергування особового складу на місці події. Для ліквідації наслідків ДТП було задіяно 19 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері середи, 29 вересня неподалік Лодзі у центрі Польщі в автомобільній аварії загинули троє громадян України. Ще одна українка перебуває в лікарні.