Фото: kv.dsns.gov.ua

У Київській області легковик зіткнувся з газовим модулем АЗС, у результаті одна особа загинула.

Про це повідомили у ДСНС.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у с. Святопетрівське Бучанського району.

Як з'ясувалося на місці, аварія сталася за участю легкового автомобіля, водій якого не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з газовим модулем автозаправної станції.

Внаслідок ДТП одна особа загинула та ще одна – постраждала. Також пошкоджено цистерну з газом, з якої стався витік.

Фото: kv.dsns.gov.ua

“Рятувальники ліквідували наслідки ДТП та організували чергування особового складу на місці події. Для ліквідації наслідків ДТП було задіяно 19 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері середи, 29 вересня неподалік Лодзі у центрі Польщі в автомобільній аварії загинули троє громадян України. Ще одна українка перебуває в лікарні.