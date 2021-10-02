Окупанти за добу 14 разів порушили “тишу”

У суботу порушень наразі не зафіксували.

Протягом п’ятниці, 1 жовтня в районі бойових дій на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

5 з них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомила пресслужба ООС.

Біля Новозванівки та Новоолександрівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм. Вдруге в бік Новоолександрівки вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

Міномети калібру 120 мм окупанти двічі застосували в бік Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію.

Втрат серед цивільного населення немає.

Позиції наших захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем.

Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, та Новолуганського найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В напрямку Кримського російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського.

В районі Нью-Йорка ворог вів обстріл з великокаліберних кулеметів, а також застосував БпЛА та скинув осколкову гранату ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан обох поранених – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили його припинити вогневу активність.

Станом на 07:00 суботи, 2 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, у четвер, 30 вересня на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще один – вогнепальне поранення.