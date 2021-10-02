Абрамовський розповів про цілі України на Конференції ООН зі зміни клімату у Глазго

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський обговорив з Послом Австралії в Україні Брюсом Кевіном Джеффрі Едвардсом підготовку наших країн до COP26.

Про це повідомила пресслужба Мінекології.

Зазначимо, організаторами Конференції ООН зі зміни клімату – 26-ої сесії Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (КС-26 РКЗК ООН) є Великобританія та Італія. Конференція відбудеться 31 жовтня-12 листопада 2021 року у шотландському Глазго.

Захід спочатку мав пройти в листопаді 2020 року, але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Цілями України на конференції є, серед іншого, захист своїх національних інтересів та представлення Україною розрахунків викидів парникових газів по Автономній Республіці Крим та тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

А також – доступ до глобального кліматичного фінансування для реалізації цілей НВВ2 і презентація української системи МЗВ, яка вже розпочала свою роботу та є першим кроком до запуску системи торгівлі викидами парникових газів – економічного інструменту стимулювання скорочення викидів.

Едвардс зі свого боку зазначив, що Австралія готова співпрацювати з Україною у сфері впровадження основних положень Паризької угоди та розробки нових методів та технологій для зниження викидів парникових газів.

Нагадаємо, Міжурядова група експертів з питань змін клімату заявила, що вони відбуваються у всіх регіонах Землі. Багато з цих змін є безпрецедентними для тисяч чи навіть сотень тисяч років, а окремі – наприклад, підвищення рівня моря, – є незворотними для багатьох прийдешніх поколінь.

Зупинка глобального потепління на рівні 1,5° неможлива без негайного скорочення викидів.