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У центрі столиці відбувся "Марш за Київ" (фоторепортаж)

В акції взяли участь близько 4-5 тис. людей.

У центрі столиці відбувся "Марш за Київ" (фоторепортаж)
"Марш за Київ"
Фото: Макс Требухов

У центрі столиці завершилася акція "Марш за Київ", присвячена приверненню уваги до проблем міста.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Марш завершився музичним рейвом біля будівлі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що офіційна частина акції завершилася і о 17:30 так званим музичним рейвом. В ній взяли участь близько 4-5 тис. людей. 

Учасники акції прийшли з плакатами: "Вимагаємо місто для життя", "Не руйнуй - реставруй", "Архітектура модернізму - наша спадщина", "Збережи природні береги Дніпра", "Кличко, зупини вирубку дерев", "Вимагаємо чисте повітря і воду", "Наука і освіта - корінні кияни", "Досить знущатися над моїм містом".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

За словами організаторів, у протестувальників п'ять головних вимог, виконання яких повинно поліпшити ситуацію в місті.

Зокрема: зупинити хаотичну забудову; розробити новий генплан; провести реформу транспорту і мобільності; повернути самоврядування і районні ради у зменшених районах; забезпечити чисте повітря і воду.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, що генеральний план Києва буде винесений на громадські слухання до кінця року.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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