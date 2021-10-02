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На кордоні з Польщею в українця вилучили понад 60 iPhone 13

Коштовні знахідки вилучили, наразі встановлюють їх вартість.

На кордоні з Польщею в українця вилучили понад 60 iPhone 13
Фото: dpsu.gov.ua

На пункті пропуску "Шегині-Медика" у громадянина України вилучили  понад 60 нових моделей смартфонів Apple.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що для проходження контролю чоловік обрав "зелений коридор", чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон.

Однак, прикордонники Львівського загону спільно з митниками та СБУ ініціювали поглиблений огляд мікроавтобуса, яким прибув з-за кордону українець. Він їхав як пасажир.

У його особистій валізі правоохоронці виявили 62 мобільних телефони "iPhone 13", а також 89 чохлів до цієї моделі.

Коштовні знахідки вилучили, наразі встановлюють їх вартість.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, на початку вересня на цьому ж пункті попуску прикордонники виявили понад 2,3 тис. ґаджетів Apple.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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