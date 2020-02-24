В зоне отчуждения задержали четырех сталкеров

В воскресенье за попытку незаконного проникновения в зону отчуждения Чернобыльской АЭС с целью экстремального туризма и отдыха, пограничники задержали четырех граждан Украины. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

"Харьковчанин и трое жителей столицы пересекли тыловую границу зоны ЧАЭС вне установленных пунктов контроля и намеревались отправиться вглубь запрещенной территории. Правоохранители задержали нарушителей неподалеку отселенного пгт Вильча", - сказано в сообщении Госпогранслужбы.

В настоящее время за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, на сталкеров составлены соответствующие административные документы.

Напомним, 14 января пограничники совместно с Нацполицией обнаружили в Чернобыльской зоне отчуждения незаконных охотников. Сталкеры намеревались поймать дичь на отселенной территории. Каждый из мужчин имел с собой охотничье оружие и соответствующий боекомплект. На одно из ружей отсутствовали документы.