В Україні планують розширити перелік обов’язкових для вакцинації професій

У перелік професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують додати всіх працівників держустанов, соціальних працівників та співробітників сфери поштових послуг.

Про це у Facebook повідомив глава комітету ВР з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

Він нагадав, що 7 жовтня Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. До нього включені співробітники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів; місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів. До списку потрапи литакож освітяни.

Наказ набирає чинності через місяць. Працівники, які до того часу не пройдуть щеплення, не будуть допущені до робочих місць без збереження заробітної плати. Виняток зроблять для тих, хто має протипоказання до вакцинації.

“Надалі до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг”, - написав Радуцький.