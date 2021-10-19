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Німеччина хоче посилити охорону кордону між Польщею та Білоруссю

Проблема нелегальної міграції все більше зачіпає і Німеччину.

Німеччина хоче посилити охорону кордону між Польщею та Білоруссю
Лагерь для мигрантов возле г. Мория на острове Лесбос, Греция.
Фото: EPA/UPG

Глава МВС Німеччини Горст Зеегофер висловився за посилення загальних патрулів німецьких і польських прикордонників на польсько-білоруському кордоні за сприяння європейського агентства Frontex.

Як повідомляє "Радіо Польща", про це він повідомив в листі главі МВС Польщі Маріуша Камінського.

Горст Зеегофер висловив подяку співробітникам польської Прикордонної служби за захист зовнішнього кордону Євросоюзу і стримування незаконної міграції через Білорусь до країн ЄС. Німецький політик підкреслив, що проблема нелегальної міграції все більше зачіпає і Німеччину.

"З великим занепокоєнням як і ви відзначаю загострення останнім часом ситуацію з нелегальною міграцією громадян третіх країн, особливо з Близького і Середнього Сходу, через територію Білорусі до Польщі і до Німеччини", - написав глава німецького МВС.

Раніше голова профспілки поліцейських Німеччини Хайнц Теггерт закликав владу ввести тимчасовий контроль на кордоні з Польщею через великий наплив в країну нелегальних мігрантів. Минулого тижня федеральна поліція ФРН повідомила, що з початку серпня більш 4 тис. Нелегальних мігрантів прибули в Німеччину через Білорусь і Польщу. Йдеться, перш за все, про вихідців з Іраку, Сирії, Ємену та Ірану.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 2 вересня підписав постанову про введення режиму надзвичайного стану вздовж кордону з Білоруссю. 

Польща також розгорнула на кордоні з білорусами загородження з колючого дроту.

З початку року зафіксовано більше 15 тисяч спроб незаконного перетину кордону РП і, відповідно, ЄС на польській ділянці, затримано 1800 мігрантів. За даними Прикордонної служби Польщі, частина мігрантів прибуває через Білорусь з Росії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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