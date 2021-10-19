У Китаї пропонують карати батьків за погану поведінку дітей

Батьки чи опікуни можуть отримати догану та будуть зобов'язані пройти програму навчання сім'ї.

У Китаї запропонували прийняти законопроєкт "Про сприяння сімейній освіті", який дасть змогу карати батьків, чиї діти демонструють погану поведінку або вчиняють злочини.

Про це повідомляє CNN.

Згідно із законопроєктом, якщо прокурори виявлять погану чи злочинну поведінку дітей, то батьки чи опікуни можуть отримати догану та будуть зобов'язані пройти програму навчання сім'ї.

"Є багато причин, чому підлітки поводяться погано. Основна - це відсутність чи неналежне виховання у сім'ї", - наголосив представник Комісії з питань законодавства при Національному з'їзді народів парламенту Китаю Цан Тівай.

Даний законопроєкт також закликає батьків виділяти час своїм дітям для відпочинку, ігор та фізичних вправ.

Нагадаємо, цього року в Китаї почали масово запроваджувати закони щодо контролю дитячої поведінки. У серпні Уряд обмежив доступ підлітків до онлайн-ігор. Постачальники онлайн-ігор можуть пропонувати підліткам послуги тільки протягом однієї години з 20:00 до 21:00 по п'ятницях, суботах і неділях, а також у святкові дні.

У травні 2021 року політбюро Комуністичної партії Китаю вирішило переглянути політику "оптимізації народжуваності" та дозволити сім'ям мати трьох дітей. У Китаї більше трьох десятиліть діяло правило "одна сім'я - одна дитина". Його запровадили у 1979 році і скасували в 2015 році у зв'язку з уповільненням приросту населення.