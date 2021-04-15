На батьків 11-річного школяра у Харкові склали адмінпротокол за те, що він зривав Zoom-уроки

Учень давав посилання на конференції стороннім особам, які заважали вчителю.

Поліція Харкова притягнула до відповідальності батьків 11-річного школяра, який ходить в одну із шкіл Основ'янського району.

Школа попросила провести перевірку щодо неодноразового зриву дистанційних занять, йдеться на сайті поліції. В ході перевірки інспектори ювенальної превенції встановили, що один з учнів давав доступ до навчання іншим особам, які не давали можливості проводити конференції.

Поліцейський провів зі школярем та його батьками профілактичну бесіду з метою недопущення в подальшому порушень дисципліни під час навчального процесу.

На батьків хлопця складено адміністратий протокол за ст. 184 (невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що більшість школярів в Україні зараз навчаються дистанційно у зв'язку з піковими рівнями захворюваності на коронавірус.