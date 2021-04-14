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Україна скликає позачергове засідання безпекової підгрупи ТКГ, - Арестович

Українська делегація вже відправила відповідну ноту ОБСЄ.

Україна скликає позачергове засідання безпекової підгрупи ТКГ, - Арестович
Олексій Арестович і Леонід Кравчук
Фото: facebook.com/alexey.arestovich

В результаті переговорів ТКГ 14 квітня на рівні глав делегацій сторонами було ухвалене рішення про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки. Дата засідання поки не узгоджена ОБСЄ.

Про це заявив речник української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу Олексій Арестович, передає "Інтерфакс-Україна".

"Скликаємо позачергове засідання підгрупи з безпеки. Його завдання - розробити і визначити механізм додаткового контролю за порушеннями режиму припинення вогню. Підгрупа з безпеки повинна виробити спільну позицію, яка буде обговорюватися на наступному засіданні 28 квітня", - заявив Арестович за підсумками переговорів ТКГ.

За словами речника, "українська делегація вже відправила відповідну ноту ОБСЄ про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, дату має узгодити ОБСЄ".

Нагадаємо, з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді. Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму. Представник США в ОБСЄ також зазначив, що дії Росії на кордоні не є звичайними військовими навчаннями, а Україна недаремно занепокоєна.

10 квітня Вашингтон анонсував засідання країн ОБСЄ, на якому планувалося заслухати пояснення Росії щодо концентрації військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Однак російська сторона відмовилася брати участь у засіданні.

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