Окупанти шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників. З початку цієї доби зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Зокрема, неподалік населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4, противник здійснив обстріл позицій наших захисників із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Поблизу Павлополя було зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений.

Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 13 квітня, в зоні бойових дій на Сході України було зафіксовано п’ять порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок дій окупантів загинув український військовий, троє поранені.