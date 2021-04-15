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Цієї весни в Києві висадили майже тисячу дерев

Ще висадили 200 тисяч сіянців. 

Цієї весни в Києві висадили майже тисячу дерев
Ілюстративне фото
Фото: Твоє місто

"Київзеленбуд" посадив 982 дерева у столиці під час весняного висадження дерев. Про це LB.ua стало відомо з відповіді на запит.

Також в Києві висадили 200 тисяч сіянців головних лісоутворювальних порід в лісопарках.

"Київзеленбуду "підпорядковується 10 районних комунальних підприємств, які обслуговують 128 парків і 610 скверів.

Нагадаємо, минулого травня "Київзеленбуд" висадив на Хрещатику ялівець замість традиційних каштанів. У Київміськраді пояснили, що вихлопні гази мають згубний вплив на каштанові дерева, а ялівець не надто вимоглива рослина, тому у нього більше шансів вижити в таких умовах. 

Раніше в "Київзеленбуді" заявили, що каштани на Хрещатику після реконструкції замінять на платани. Ця рослина не вимагає регулярного поливу і витримує низькі та високі температури.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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