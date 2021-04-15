Сьогодні, 15 квітня, в місті Долина Івано-Франківської області виникла пожежа в двоповерховій будівлі інфекційного відділення центральної районної лікарні.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що рятувальники евакуювали 37 осіб, з них чотири людини - не ходячі.

"О 9:04 пожежу в двоповерховій будівлі інфекційного відділення Долинської ЦРЛ було локалізовано на площі 250 кв. Для забезпечення електроенергією реанімаційного відділення був задіяний генератор ДСНС. О 9:49 пожежа була ліквідована. Жертв і постраждалих немає", - підкреслюють рятувальники.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, в кінці березня в Києві сталася пожежа на будівництві центру для онкохворих дітей "Дача", де пацієнти могли б перебувати разом з батьками в період реабілітації. Керівниця проєкту припускає, що підпал може бути пов’язаний з їхнім конфліктом із сусідами: ті відкрито їй заявляли про небажання бачити поряд хворих дітей.