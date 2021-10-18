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У Туреччині помер розробник бойових безпілотників, які поставляють в Україну

Оздемір Байрактар помер у Стамбулі на 72-му році життя.

У Туреччині помер розробник бойових безпілотників, які поставляють в Україну
​Оздемір Байрактар
Фото: karar.com

У Туреччині помер засновник турецької компанії Baykar Makina, яка спеціалізується на будівництві бойових безпілотних авіаційних комплексів Оздемір Байрактар.

Про це повідомили на сайті компанії.

Він помер у Стамбулі на 72-му році життя.

"Оздемір Байрактар, відомий як піонер турецького промислового виробництва безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Байрактар заснував компанію у 1984 році. Baykar Makina відома моделями безпілотних літальних апаратів. Військові БПЛА та озброєння до них компанія постачає як для внутрішнього ринку Туреччини, так і на експорт.

У 2020 році компанія почала розробку літаючих автомобілів.

Bayrak Makina у виробництві безпілотників використовує українські двигуни. Зараз вони застосовуються на безпілотниках нового покоління Аkıncı, надалі планують встановлювати їх на всю продукцію компанії.

Безпілотники Bayraktar TB2 вже є на озброєнні ЗСУ і пройшли випробування в зоні бойових дій на Донбасі. Всього Україна має намір придбати 48 таких апаратів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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