Туніс скасовує тижневий карантин для організованих туристів

Міністерство охорони здоров’я Тунісу послаблює антикоронавірусні обмеження та скасовує семиденний карантин для іноземних туристів, які подорожують чартерними або регулярними рейсами за лінією туроператора.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на офіс з туризму республіки.
"У зв'язку з помітним покращенням епідемічних показників у Тунісі міністерство охорони здоров'я ухвалило рішення пом'якшити умови прийому пасажирів, що прибувають на територію Тунісу, з 16 жовтня. Відвідати республіку без карантину можна у разі пред'явлення ПЛР-тесту або сертифіката вакцинації", - йдеться в повідомленні.
Пасажири-нерезиденти, які прибувають до Тунісу чартерними або регулярними рейсами в рамках організованих поїздок (турпакет), звільняються від семиденного карантину, якщо пред'являють ПЛР-тест, зроблений за 72 години до вильоту, під час реєстрації на рейс в аеропорту. Від тестування звільняються діти до 12 років.
"Тест ПЛР не потрібно здавати щепленим туристам, які завершили вакцинацію не менше ніж за 14 днів до прибуття в Туніс і мають відповідний сертифікат", - пояснили у відомстві.
Перед поїздкою мандрівники мають заповнити спеціальну декларацію здоров'я. В аеропорту після прибуття пасажирів очікують вибіркові експрестести на антиген. Мандрівника з виявленим позитивним тестом буде відправлено на ізоляцію.
В офісі з туризму Тунісу також нагадали, що всі мандрівники повинні мати при собі підтвердження бронювання та оплати організованого туру (ваучера), дотримуватися правил організованих груп, а саме: розміщення та пересування за межами туристичних об'єктів лише туристичним транспортом. Також від туристів вимагають суворого дотримання санітарних норм.
Нагадаємо, в серпні минулого року уряд Тунісу вніс Україну в список країн "червоної" зони у зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією в країні.