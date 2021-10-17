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Повністю вакцинувалися ще 34 тисячі українців

Одну дозу отримали 48 646 людей.

Повністю вакцинувалися ще 34 тисячі українців
Фото: ck-oda.gov.ua

За суботу, 16 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу було вакциновано 82 800 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 48 646 людей, повністю імунізовані – 34 154 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 635 170 осіб, одужало – 2 325 997, зафіксовано 60 633 летальних випадків і проведено 13 557 776 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 922 415 людей, з них отримали одну дозу – 7 922 413 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 467 945 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом проведено 14 390 358  щеплень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України вирішило прибрати інтервал між вакцинацією. Тепер щеплення від грипу і коронавірусу можна робити в один день.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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