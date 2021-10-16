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Першу дозу вакцини від ковіду отримали майже 90% медиків

Також хоча б одною дозою щепилися 85% освітня.

Першу дозу вакцини від ковіду отримали майже 90% медиків
Фото: EPA/UPG

В Україні щонайменше перше щеплення від коронавірусу вже зробили близько 90% всіх медичних працівників.

Про це міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, те, що медики не поспішають вакцинуватися, – міф.

“Це також міф. Є певні випадки. Так, і чомусь ці певні випадки комунікаційно підсвічуються більше, ніж загальна картина по лікарях”, – підкреслив міністр.

Окрім того, першою дозою вакцини вже щепилося більше ніж 85% освітян.

Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19

До нього включені співробітники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів, місцевих державних адміністрацій і їхніх структурних підрозділів та освітяни.

У цей список планують додати всіх працівників держустанов, соціальних працівників та співробітників сфери поштових послуг.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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