За добу в Україні зафіксовано 13 624 нові випадки ковіду

За четвер, 14 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
За минулу добу госпіталізовано 4 947 осіб, одужала 4 591 особа.
Летальних випадків – 202.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2610899
|
13624
|
60137
|
202
|
2316582
|
4591
|
м. Київ
|
243254
|
456
|
5626
|
17
|
223920
|
424
|
Вінницька
|
78739
|
270
|
1865
|
9
|
72672
|
77
|
Волинська
|
70517
|
284
|
1338
|
5
|
63175
|
46
|
Дніпропетровська
|
163919
|
1332
|
5148
|
23
|
141438
|
1124
|
Донецька
|
112305
|
816
|
2848
|
3
|
96779
|
67
|
Житомирська
|
101983
|
860
|
2108
|
8
|
90678
|
228
|
Закарпатська
|
65642
|
129
|
1674
|
1
|
61436
|
36
|
Запорізька
|
124463
|
927
|
2873
|
21
|
107383
|
286
|
Івано-Франківська
|
95705
|
290
|
2285
|
2
|
89106
|
102
|
Київська
|
140157
|
391
|
3012
|
11
|
129502
|
87
|
Кіровоградська
|
22827
|
78
|
921
|
3
|
20474
|
6
|
Луганська
|
40185
|
213
|
1277
|
1
|
30144
|
125
|
Львівська
|
162222
|
816
|
4134
|
6
|
139350
|
146
|
Миколаївська
|
77964
|
237
|
2063
|
10
|
72016
|
124
|
Одеська
|
167528
|
753
|
3542
|
16
|
144924
|
248
|
Полтавська
|
87749
|
230
|
2023
|
2
|
80159
|
39
|
Рівненська
|
90832
|
308
|
1371
|
10
|
83165
|
67
|
Сумська
|
91455
|
681
|
1562
|
4
|
81410
|
238
|
Тернопільська
|
82067
|
514
|
1417
|
5
|
74577
|
175
|
Харківська
|
184169
|
1492
|
4282
|
21
|
155630
|
578
|
Херсонська
|
49717
|
709
|
1482
|
1
|
39185
|
90
|
Хмельницька
|
102724
|
655
|
2141
|
3
|
91988
|
161
|
Черкаська
|
92234
|
274
|
1440
|
2
|
83674
|
9
|
Чернівецька
|
97314
|
579
|
2208
|
17
|
84777
|
106
|
Чернігівська
|
65228
|
330
|
1497
|
1
|
59020
|
2
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 610 899 осіб, одужало – 2 316 582, зареєстровано 60 137 летальних випадків і проведено 13 482 871 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за середу, 13 жовтня в Україні було зафіксовано 18 881 новий підтверджений випадок коронавірусу. Летальних випадків – 412.