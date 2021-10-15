За добу в Україні зафіксовано 13 624 нові випадки ковіду

За четвер, 14 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

За минулу добу госпіталізовано 4 947 осіб, одужала 4 591 особа.

Летальних випадків – 202.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2610899 13624 60137 202 2316582 4591 м. Київ 243254 456 5626 17 223920 424 Вінницька 78739 270 1865 9 72672 77 Волинська 70517 284 1338 5 63175 46 Дніпропетровська 163919 1332 5148 23 141438 1124 Донецька 112305 816 2848 3 96779 67 Житомирська 101983 860 2108 8 90678 228 Закарпатська 65642 129 1674 1 61436 36 Запорізька 124463 927 2873 21 107383 286 Івано-Франківська 95705 290 2285 2 89106 102 Київська 140157 391 3012 11 129502 87 Кіровоградська 22827 78 921 3 20474 6 Луганська 40185 213 1277 1 30144 125 Львівська 162222 816 4134 6 139350 146 Миколаївська 77964 237 2063 10 72016 124 Одеська 167528 753 3542 16 144924 248 Полтавська 87749 230 2023 2 80159 39 Рівненська 90832 308 1371 10 83165 67 Сумська 91455 681 1562 4 81410 238 Тернопільська 82067 514 1417 5 74577 175 Харківська 184169 1492 4282 21 155630 578 Херсонська 49717 709 1482 1 39185 90 Хмельницька 102724 655 2141 3 91988 161 Черкаська 92234 274 1440 2 83674 9 Чернівецька 97314 579 2208 17 84777 106 Чернігівська 65228 330 1497 1 59020 2

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 610 899 осіб, одужало – 2 316 582, зареєстровано 60 137 летальних випадків і проведено 13 482 871 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за середу, 13 жовтня в Україні було зафіксовано 18 881 новий підтверджений випадок коронавірусу. Летальних випадків – 412.