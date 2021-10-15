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За добу в Україні зафіксовано 13 624 нові випадки ковіду

Померло 202 людини.

За добу в Україні зафіксовано 13 624 нові випадки ковіду
Фото: rivnenews.com.ua

За четвер, 14 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

За минулу добу госпіталізовано 4 947 осіб, одужала 4 591 особа.

Летальних випадків – 202.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2610899

13624

60137

202

2316582

4591

м. Київ

243254

456

5626

17

223920

424

Вінницька

78739

270

1865

9

72672

77

Волинська

70517

284

1338

5

63175

46

Дніпропетровська

163919

1332

5148

23

141438

1124

Донецька

112305

816

2848

3

96779

67

Житомирська

101983

860

2108

8

90678

228

Закарпатська

65642

129

1674

1

61436

36

Запорізька

124463

927

2873

21

107383

286

Івано-Франківська

95705

290

2285

2

89106

102

Київська

140157

391

3012

11

129502

87

Кіровоградська

22827

78

921

3

20474

6

Луганська

40185

213

1277

1

30144

125

Львівська

162222

816

4134

6

139350

146

Миколаївська

77964

237

2063

10

72016

124

Одеська

167528

753

3542

16

144924

248

Полтавська

87749

230

2023

2

80159

39

Рівненська

90832

308

1371

10

83165

67

Сумська

91455

681

1562

4

81410

238

Тернопільська

82067

514

1417

5

74577

175

Харківська

184169

1492

4282

21

155630

578

Херсонська

49717

709

1482

1

39185

90

Хмельницька

102724

655

2141

3

91988

161

Черкаська

92234

274

1440

2

83674

9

Чернівецька

97314

579

2208

17

84777

106

Чернігівська

65228

330

1497

1

59020

2

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 610 899 осіб, одужало – 2 316 582, зареєстровано 60 137 летальних випадків і проведено 13 482 871 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за середу, 13 жовтня в Україні було зафіксовано 18 881 новий підтверджений випадок коронавірусу. Летальних випадків – 412.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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