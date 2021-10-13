Сумській і ще трьом областям загрожує "червона" зона, - KSE

Київська школа економіки вважає, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки, крім Херсонської області, можуть ввести ще у чотирьох регіонах: Сумській, Донецькій, Житомирській та Харківській областях.

Про це на брифінгу в середу розказав керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"З 15 жовтня Херсонська область ввійде у обмеження "червоного" рівня епідемічної небезпеки і стане першою областю, яка в рамках поточної хвилі ввійде в червоний рівень. До "червоного" рівня, крім Херсонської області, підійшли Донецька, Житомирська, Сумська та Харківська області. З цих чотирьох регіонів найбільш критична ситуація у Сумській області, де коефіцієнт виявлення випадків інфікування вже перевищив 30%. Це дуже багато, на 50% більше встановленого порогу і вдвічі більше, ніж в середньому по країні", - сказав Ганиченко.

Він підкреслив, що захворюваність на COVID-19 в Україні продовжує збільшуватися максимальними темпами попередньої хвилі. Збереження цієї тенденції зробить цю хвилю більшою, ніж попередня.

Нагадаємо, що під час весняної хвилі у "червоний" рівень епідемічної небезпеки потрапили 14 областей і місто Київ. Середній термін перебування становив 37 днів. Найшвидше справилась з погіршенням епідситуації Полтавська область, яка перебувала в жорстких епідобмеженнях 22 дні. Найдовше була Житомирська область (63 дні) і Чернівецька (52 дні).