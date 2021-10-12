ВООЗ визнала необхідність третього щеплення від COVID-19 для окремих людей

Воно потрібне людям зі слабким імунітетом і пенсіонерам, яким кололи Sinovac.

Консультативна група експертів ВООЗ з імунізації визнала необхідність третього щеплення від COVID-19 для окремих людей.

Про це повідомляється на сайті ООН.

Вони рекомендують робити додаткове щеплення для людей зі слабкою імунною системою, які мають підвищений ризик важкого захворювання. В їхньому випадку стандартної первинної вакцинації може бути недостатньо, вважають експерти.

Крім того, вони радять робити третє щеплення людям, яким більше 60 років і які були вакциновані китайськими вакцинами від Sinovac або Sinopharm. "Виконуючи цю рекомендацію, країни повинні спочатку прагнути до максимального охоплення цієї вікової групи двома дозами, і тільки потім вводити третю дозу, починаючи з найстарших осіб", - йдеться в повідомленні на сайті ООН.

Reuters з посиланням на представника цієї експертної групи пише, що третю дозу китайської вакцини слід робити через один-три місяці після другого щеплення. Експерти ВООЗ пояснили свою рекомендацію досвідом Латинської Америки, який засвідчив гіршу ефективність цих вакцин серед старших людей.

Нагадаємо, що раніше ВООЗ закликала багаті країни не робити щеплення третьою дозою, щоб не створювати дефіцит вакцини для бідних регіонів. Попри це в Ізраїлі, США та низці інших країн уже почали робити треті щеплення.

Міністерство охорони здоров'я України заявляло, що треті щеплення поки що не плануються. Замість цього держава поки що розглядає повну ревакцинацію через рік після базової.