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В Україні виявили ще майже 12 тис. випадків ковіду, вчора померли 352 людини

Кількість жертв коронавірусу в країні перевищила 59 тис.

В Україні виявили ще майже 12 тис. випадків ковіду, вчора померли 352 людини
Фото: Макс Требухов

У понеділок, 11 жовтня, в Україні підтвердили 11 996 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих учора 1 262 дітей і 227 медпрацівників.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, до лікарень з коронавірусом і підозрою на нього за минулу добу потрапили 2 274 особи. 5 419 пацієнтів подолали хворобу, 352 людини від її ускладнень померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) та Запорізькій (715) областях.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 562 085 осіб, одужали від коронавірусу 2 297 899 людей, від ускладнень захворювання померли 59 052 пацієнтів.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 609 049 людей. Повністю імунізовані та отримали дві дози 6 198 086 осіб. Загалом проведено 13 807 133 щеплення.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані, наголошують у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, 10 жовтня в Україні зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій. У міністерстві пов’язують це з новою хвилею коронавірусу.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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