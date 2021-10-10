За добу в Україні зафіксували понад 11 тисяч нових випадків ковіду

За суботу, 9 жовтня в Україні зафіксовано 11 344 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Зафіксовано 162 летальні випадки.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 712 осіб, одужала 2 581 особа.
За добу протестовано: методом ПЛР – 35 671 особа, методом ІФА – 5 434 особи, експрес-тестами – 26 287 осіб.
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2541257
|
11344
|
58493
|
162
|
2290427
|
2581
|
м. Київ
|
240043
|
320
|
5530
|
14
|
222641
|
216
|
Вінницька
|
77608
|
202
|
1831
|
1
|
72148
|
104
|
Волинська
|
68933
|
197
|
1296
|
4
|
62605
|
102
|
Дніпропетровська
|
158390
|
838
|
5033
|
16
|
138706
|
484
|
Донецька
|
108597
|
819
|
2751
|
0
|
95472
|
126
|
Житомирська
|
98889
|
607
|
2033
|
15
|
89751
|
0
|
Закарпатська
|
64913
|
52
|
1656
|
1
|
61255
|
0
|
Запорізька
|
120099
|
836
|
2751
|
0
|
106382
|
50
|
Івано-Франківська
|
94284
|
220
|
2253
|
3
|
88253
|
97
|
Київська
|
137925
|
237
|
2946
|
1
|
128487
|
54
|
Кіровоградська
|
22446
|
105
|
906
|
1
|
20345
|
4
|
Луганська
|
37768
|
167
|
1193
|
2
|
29346
|
30
|
Львівська
|
158090
|
468
|
4041
|
14
|
138400
|
228
|
Миколаївська
|
76703
|
339
|
2012
|
2
|
71173
|
83
|
Одеська
|
162553
|
1010
|
3421
|
24
|
143047
|
186
|
Полтавська
|
85272
|
174
|
1980
|
0
|
78821
|
2
|
Рівненська
|
88567
|
158
|
1333
|
7
|
82164
|
2
|
Сумська
|
88184
|
452
|
1498
|
6
|
80229
|
55
|
Тернопільська
|
80103
|
406
|
1380
|
7
|
73467
|
135
|
Харківська
|
176565
|
1783
|
4138
|
30
|
152946
|
201
|
Херсонська
|
46755
|
567
|
1392
|
0
|
38708
|
85
|
Хмельницька
|
100125
|
526
|
2102
|
2
|
90968
|
58
|
Черкаська
|
90284
|
169
|
1407
|
0
|
83127
|
49
|
Чернівецька
|
94546
|
525
|
2139
|
10
|
83693
|
201
|
Чернігівська
|
63615
|
167
|
1471
|
2
|
58293
|
29
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 541 257 осіб, одужало – 2 290 427, зафіксовано 58 493 летальних випадків і проведено 13 253 584 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за добу п’ятницю, 8 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусу.