За добу в Україні зафіксували понад 11 тисяч нових випадків ковіду

За суботу, 9 жовтня в Україні зафіксовано 11 344 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Зафіксовано 162 летальні випадки.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 712 осіб, одужала 2 581 особа.

За добу протестовано: методом ПЛР – 35 671 особа, методом ІФА – 5 434 особи, експрес-тестами – 26 287 осіб.

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2541257 11344 58493 162 2290427 2581 м. Київ 240043 320 5530 14 222641 216 Вінницька 77608 202 1831 1 72148 104 Волинська 68933 197 1296 4 62605 102 Дніпропетровська 158390 838 5033 16 138706 484 Донецька 108597 819 2751 0 95472 126 Житомирська 98889 607 2033 15 89751 0 Закарпатська 64913 52 1656 1 61255 0 Запорізька 120099 836 2751 0 106382 50 Івано-Франківська 94284 220 2253 3 88253 97 Київська 137925 237 2946 1 128487 54 Кіровоградська 22446 105 906 1 20345 4 Луганська 37768 167 1193 2 29346 30 Львівська 158090 468 4041 14 138400 228 Миколаївська 76703 339 2012 2 71173 83 Одеська 162553 1010 3421 24 143047 186 Полтавська 85272 174 1980 0 78821 2 Рівненська 88567 158 1333 7 82164 2 Сумська 88184 452 1498 6 80229 55 Тернопільська 80103 406 1380 7 73467 135 Харківська 176565 1783 4138 30 152946 201 Херсонська 46755 567 1392 0 38708 85 Хмельницька 100125 526 2102 2 90968 58 Черкаська 90284 169 1407 0 83127 49 Чернівецька 94546 525 2139 10 83693 201 Чернігівська 63615 167 1471 2 58293 29

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 541 257 осіб, одужало – 2 290 427, зафіксовано 58 493 летальних випадків і проведено 13 253 584 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за добу п’ятницю, 8 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусу.