Вибори в Чехії виграла опозиція, а комуністи вперше не попали в парламент
Вибори в Чехії виграла опозиція, а комуністи вперше не попали в парламент
Туск закликав не допустити виходу Польщі з Євросоюзу
Туск закликав не допустити виходу Польщі з Євросоюзу
У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена
У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена
Помер легенда Уанету Олексій Мась
Помер легенда Уанету Олексій Мась
В тілі Полякова знайшли сліди алкоголю і метадону, - "слуга" Янченко
В тілі Полякова знайшли сліди алкоголю і метадону, - "слуга" Янченко
Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
Польських військових обстріляли з території Білорусі
Польських військових обстріляли з території Білорусі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні зафіксували понад 11 тисяч нових випадків ковіду

Зафіксовано 162 летальні випадки.

За добу в Україні зафіксували понад 11 тисяч нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За суботу, 9 жовтня в Україні зафіксовано 11 344 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Зафіксовано 162 летальні випадки.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 712 осіб, одужала 2 581 особа.

За добу протестовано: методом ПЛР – 35 671 особа, методом ІФА – 5 434 особи, експрес-тестами – 26 287 осіб.

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2541257

11344

58493

162

2290427

2581

м. Київ

240043

320

5530

14

222641

216

Вінницька

77608

202

1831

1

72148

104

Волинська

68933

197

1296

4

62605

102

Дніпропетровська

158390

838

5033

16

138706

484

Донецька

108597

819

2751

0

95472

126

Житомирська

98889

607

2033

15

89751

0

Закарпатська

64913

52

1656

1

61255

0

Запорізька

120099

836

2751

0

106382

50

Івано-Франківська

94284

220

2253

3

88253

97

Київська

137925

237

2946

1

128487

54

Кіровоградська

22446

105

906

1

20345

4

Луганська

37768

167

1193

2

29346

30

Львівська

158090

468

4041

14

138400

228

Миколаївська

76703

339

2012

2

71173

83

Одеська

162553

1010

3421

24

143047

186

Полтавська

85272

174

1980

0

78821

2

Рівненська

88567

158

1333

7

82164

2

Сумська

88184

452

1498

6

80229

55

Тернопільська

80103

406

1380

7

73467

135

Харківська

176565

1783

4138

30

152946

201

Херсонська

46755

567

1392

0

38708

85

Хмельницька

100125

526

2102

2

90968

58

Черкаська

90284

169

1407

0

83127

49

Чернівецька

94546

525

2139

10

83693

201

Чернігівська

63615

167

1471

2

58293

29

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 541 257 осіб, одужало – 2 290 427, зафіксовано 58 493 летальних випадків і проведено 13 253 584 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за добу п’ятницю, 8 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також