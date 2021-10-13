Осіння хвиля COVID-19 може досягнути показників весняної вже за тиждень-два, - НАН

Національна академія наук вважає, що осіння хвиля COVID-19 може досягнути показників весняної вже за тиждень-два.

Про це сказано в прогнозі робочої групи НАН з питань COVID-19 на 13-26 жовтня.

Показники торішньої осінньої хвилі залишились уже далеко позаду. Смертність вже на 20% більша за пікові значення, а загальна кількість зайнятих ліжок у лікарнях – уже на 6% і продовжує стрімко зростати.

На цьому тижні очікуються рекордні значення кількості нових захворювань, хоча цьому можуть завадити" довгі вихідні, що традиційно призводять до зменшення кількості офіційних виявлень.

"При збереженні поточних тенденцій можна очікувати досягнення показників весняної хвилі за 1–2 тижні", - попередили в НАН.

Найзагрозливішою, з погляду доступності обладнаного ліжкового фонду в лікарнях і показників смертності, є ситуація у Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях. У деяких областях кількість зайнятих ліжок уже перевищила максимуми обох попередніх хвиль.

Вчені не виключають, що на наступному тижні кількість нових випадків хвороби вийде на рівень 25-26 тисяч за добу.

У прогнозі НАН окремо зазначається, що захворюваність серед дітей вийшла на найвищий показник за весь час пандемії, а інтенсивність їх госпіталізації наближається до абсолютних максимумів.

Нагадаємо, що поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, але новий спалах оглядачі визнали тільки в вересні.

З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження, а з 15 жовтня Херсонська область першою перейде до "червоної" зони.

За останній тиждень (5-11 жовтня) в Україні зареєстрували 90 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. Це на 39% більше, ніж тиждень перед тим.