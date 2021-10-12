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Херсонська область з 15 жовтня переходить у "червону" карантинну зону

У найближчі дні Одеська область також переміститься в "червону" зону.

Херсонська область з 15 жовтня переходить у "червону" карантинну зону
Фото: news.dtkt.ua

З п’ятниці, 15 жовтня, Херсонська область увійде до "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram-каналі.

Він розповів, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області, та застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.

Крім того, під час засідання голова обласного департаменту охорони здоров'я Одеської обласної облдержадміністрації Наталія Одарій-Захар'єва  повідомила, що в найближчі дні Одеська область також переміститься в "червону" зону.

Нагадаємо, 9 жовтня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, що на наступному засіданні державної комісії ТЕБ та НС Херсонська область може потрапити у "червону" зону адаптивного карантину.

Під час весняної хвилі COVID-19 Херсонська область була одним з десяти регіонів, які не входили у "червону" зону.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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