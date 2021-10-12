У Лозовій невідомі перекрили газопровід і залишили без газу 191 багатоповерхівку

У місті Лозова Харківської області без газу залишилися мешканці 16,2 тис. квартир у багатоповерхових житлових будинках після того, як невідомі перекрили газопровід високого тиску.

Про це повідомила інформагентству "Інтерфакс-Україна" прессекретар АТ "Харківгаз" Ольга Клименко.

"Сьогодні зранку нам почали надходити дзвінки зі скаргами. Ми обстежили мережі, тому що планові роботи на газорозподільних мережах із припиненням доставки газу на сьогодні не планувалися, і виявили, що невідомі перекрили засувку на газопроводі високого тиску в районі цегельного заводу. Через це 191 багатоквартирний будинок залишився без газу. Це 16 тисяч 200 квартир", - розповіла вона.

Роботи з відновлення постачання газу розпочнуться в середу, 13 жовтня.

"Зранку здійснюватимемо пуск газу. Але щоб пустити газ, нам потрібно обов'язково потрапити до газових приладів споживача. Це вимога безпеки. Тому ми звернулися до жителів із проханням забезпечити нам доступ до квартир протягом дня", - зазначила Клименко.

В обласному відділенні поліції повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини події.

"Є заява від "Харківгазу", інформацію зареєстровано в Єдиному обліку", - розповіли у відділі комунікацій.

Нагадаємо, в ніч на 15 вересня 2020 року поблизу смт Чабани Київської області сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой–Помари–Ужгород), який постачає газ у Європу. Упродовж години фахівці ліквідували витік газу. Жертв і потерпілих не було. За фактом розгерметизації газової магістралі поліція Київщини відкрила кримінальне провадження.

17 вересня критичні наслідки розгерметизації газової магістралі у Чабанах ліквідували. В ОГТСУ зазначили, що перебоїв із постачанням газу споживачам в Україні та за кордоном не було.

18 вересня газогін було відновлено для транспортування газу.