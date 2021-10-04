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Першу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газом

"Про наступні технічні кроки Nord Stream 2 повідомить додатково".

Першу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газом
Прокладання Північного потоку - 2
Фото: EPA/UPG

З 4 жовтня почалася процедура заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомляється на сайті компанії - оператора Nord Stream 2 AG, що є дочірнім підприємством концерну "Газпром".

Зазначається, що нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування.

"Раніше були проведені пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу, в тому числі внутрішньотрубна інспекція з використанням спеціальних діагностичних пристроїв (так званих «інтелектуальних» поршнів), а також зовнішні візуальна та інструментальна перевірки. Про наступні технічні кроки Nord Stream 2 повідомить додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія завершила будівництво "Північного потоку - 2" 10 вересня. Перед тим голова правління "Газпрому" Олексій Міллер сказав, що перші поставки можуть початися вже в 2021 році.

13 вересня німецький регулятор почав сертифікацію "Північного потоку - 2". Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль назвала "далекою від реальності" інформацію про те, що російський "Газпром" планує розпочати подачу природного газу "Північним потоком-2" вже з жовтня. Вона нагадала, що запуск газопроводу неможливий без сертифікації його як незалежного оператора газотранспортної системи.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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