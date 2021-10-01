Вітренко назвав зупинку транзиту газу в Угорщину підставою для санкцій проти "Північного потоку - 2"

"Це навіть не брязкання зброєю, це очевидне використання газу як зброї".

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко вважає, що зупинка транзиту газу в Угорщину через територію України має стати підставою для накладання санкцій на "Північний потік - 2".

Про це він написав у фейсбуці.

"Це навіть не брязкання зброєю, це очевидне використання газу як зброї. У спільній заяві США та Німеччині зазначено, що у разі використання Кремлем газу як зброї має бути відповідна реакція. Чекаємо тепер на накладення санкцій на 100% дочірню компанію Газпрому, оператора Північного потоку-2", - заявив Вітренко.

Він також поскаржився на дії Угорщини, звинувативши її в нехтуванні європейськими газовими правилами.

"Україна десятиліттями забезпечувала надійний транзит газу, а іноді навіть експорт до Угорщини. Без цього транзиту Угорщині було б дуже складно. Ми у повній відповідності до європейських правил створили «гарантовані потужності» (firm capacity) для транспортування газу з України до Угорщини. А ось гарантованих потужностей для транспортування газу з Угорщини до України угорська сторона так і не створила. Тобто Угорщина може гарантовано отримувати газ з України, а ми з Угорщини - ні. Ось така «одностороння» європейська інтеграція поки у нас з Угорщиною", - заявив Вітренко.

Нагадаємо, що Росія повністю припинила фізичний транзит газу в Угорщину через територію України з 1 жовтня 2021 року. Угорщина тепер отримує газ за новим 15-річним контрактом, який передбачає його транспортування через "Турецький потік" в обхід України.

У липні 2021 року США та Німеччина домовилися про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", який веде з Росії у Німеччину в обхід України.

У спільній заяві двох країн з цього приводу було сказано, що вони зобов'язуються забезпечити "відповідні інструменти та механізми для спільної роботи щодо Росії у відповідь на агресію та руйнівну діяльність, включаючи російські підходи до використання енергії як зброї".