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Ефективний індустріальний парк здатен створити понад тисячу робочих місць, - Чернишов

Розбудова індустріальних парків - стимул жити і працювати вдома, вважає міністр.

Ефективний індустріальний парк здатен створити понад тисячу робочих місць, - Чернишов
Олексій Чернишов
Фото: Мінрегіон

Ефективна регіональна мережа індустріальних парків здатна створити тисячі нових робочих місць у регіонах. Це посилить економічний потенціал громад та створить додану вартість українських виробництв. На цьому наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Економіка нашої держави потребує потужних стимулів для розвитку. Розбудова індустріальних парків — це, зокрема, шлях для того, аби люди залишалися в Україні та поверталися сюди, жили та працювали вдома, у власній громаді. Так, кожен гектар території промислового майданчика може створювати близько 50 робочих місць. Тобто середньостатистичний індустріальний парк — це від тисячі і більше працевлаштованих громадян. Це і є важливим індикатором розвитку економіки у регіонах», — зазначив Олексій Чернишов.

Водночас очільник Мінрегіону наголосив, що «головне — не кількість таких майданчиків, а якість — тобто створені в індустріальних парках робочі місця та товари з високою доданою вартістю, які там вироблятимуться».

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