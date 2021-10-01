Співробітники космічної компанії Безоса назвали її "токсичним" місцем для роботи

Співробітники Blue Origin Джеффа Безоса назвали компанію "токсичним" місцем для роботи та заявили, що не стали б літати на її космічних кораблях.

Відкритий лист, опублікований на сайті Lioness підписали близько двох десятків нинішніх та колишніх співробітників Blue Origin, але своє ім'я розкрила тільки одна з них - колишня менеджерка Александра Абрамс.

У листі сказано, що керівництво Blue Origin нехтує безпекою співробітників, щоб "добитися прогресу для Джеффа" та занадто форсує нові запуски ракет. "На думку інженера, який брав участь в написанні цього есе, Blue Origin пощастило, що до сих пір нічого не сталося. Багато з авторів есе кажуть, що не полетіли б на кораблі Blue Origin", - йдеться в листі.

"Коли в липні цього року Джефф Безос полетів в космос, ми не поділяли його захоплення. Натомість багато хто з нас спостерігав за тим, що відбувається, з неймовірним почуттям занепокоєння. Дехто взагалі не міг винести цього видовища", - сказано в ньому.

В тексті стверджується, що співробітників Blue Origin змушують підписувати суворі угоди про нерозголошення, забороняють висловлювати критику та створюють сексистське середовище для жінок.

"Колишні та нинішні співробітників мали досвід, який вони можуть описати лише як дегуманізаційний; і вони бояться можливих наслідків виступу проти найбагатшої людини на планеті. Інші переживали періоди суїцидальних думок, через те що їх пристрасть до космосу використовувалась у такому отруйному середовищі. Одна зі старших керівниць програми, яка не одне десятиліття пропрацювала в аерокосмічній та оборонній промисловості, стверджувала, що робота в Blue Origin - це найгірший досвід у її житті", - йдеться в тексті.

У відповідь в Blue Origin заявили, що компанія виступає проти дискримінації або переслідувань будь-якого роду, а підписантку відкритого листа Абрамс звільнили з вагомих підстав у 2019 році після неодноразових попереджень.

Нагадаємо, що Blue Origin займається туристичними польотами в космос. Її перша ракета з людьми побувала на орбіті 20 липня - у ній знаходився сам Джефф Безос, його брат та ще двоє туристів.

Наступний туристичний політ компанії Blue Origin заплановано на 12 жовтня.