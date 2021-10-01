ДП "Антонов" переплачує на закупівлі пального для "Мрії" та інших вантажних літаків", – "Схеми"

Директор АТП ДП "Антонов" Михайло Харченко пояснює вибір компаній тим, що вони продають пальне в кредит.

ДП "Антонов" переплачує за заправлення пальним своїх вантажних літаків. Державна компанія заправляється через посередницькі холдингові компанії та відхиляє або ігнорує дешевші пропозиції, йдеться у розслідування "Схем".

Одна з компаній, послугами якої користується підприємство, – Jetex, яка досі працює в окупованому Криму та обслуговує перельоти з Сімферополя.

"Журналісти з’ясували, що обслуговуючи свої вантажні літаки під час виконання міжнародних перевезень, авіатранспортний підрозділ «Антонова» почав частіше звертатися до послуг приватних хендлінгових компаній Click Aviation Network та Cargo Air Chartering, а згодом і Jetex, а їхні цінові пропозиції у порівнянні з іншими були дорожчими", – зазначили розслідувачі.

Керівник авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов" Михайло Харченко заперечив порушення і заявив, що "ці факти вирвані з контексту", після чого зупинив інтерв’ю та заборонив подальші зйомки на ДП.

Журналісти стверджують, що 15 січня 2021 року літак ДП "Антонов" заправився у аеропорту американського міста Бангор пальним на загальну суму 77 тисяч доларів. Постачальником стала компанія Click Aviation Network, яка продала понад 100 тонн пального (758 доларів за тонну).

"Водночас у пропозиції від компанії Irving Oil Limited, яка тоді ж запропонувала свої послуги «Антонову», вартість тонни пального складала 611 доларів. Таким чином, лише на одній такій заправці ДП втратило близько 15 тисяч доларів", – заявили журналісти.

У березні літак "Авіаліній Антонова" заправився у Франції через компанію Cargo Air Chartering. За 43 тонни пального сплатили понад 1000 доларів за тонну.

"У листі-пропозиції на адресу «Антонова» від самого аеропорту Шатору розцінки на паливо того ж місяця складали 698 доларів за тонну. Таким чином, втрати державного підприємства лише на цій закупівлі склали понад 13 тисяч доларів", – додали у розслідуванні.

Крім того, у липні літак "Антонова" здійснював тривалий переліт з Орландо в США до Києва і мав для цього заправитися пальним об’ємом 143 тонни. Для цього обрали компанію Jetex. Вартість пального склала 1120 доларів за тонну на загальну суму понад 150 тисяч доларів. При цьому компанія AEG FUELS, від якої Авіалінії часто отримують паливо, того ж місяця в цьому ж аеропорту пропонувала пальне за 743,4 доларів за тонну.

"Укроборонпром", до складу якого входить "Антонов", також виявив низку порушень, зокрема ознаки маніпуляцій під час проведення закупівель пального". Наприклад, Click був визнаний переможцем, хоча його не було серед учасників тендеру.

В Офісі генерального прокурора заявили, що відкрили кримінальне провадження за статтею "привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах".

Компанія Click у коментарі журналістам заявила, що вся співпраця з ДП "Антонов" "відбувається виключно на основі здорової конкуренції".

Директор АТП ДП "Антонов" Михайло Харченко сказав, що "є тільки дві-три компанії, які готові обслуговувати ДП «Антонов» у кредит. Так, вона з цього якісь комісійні має, але це дозволяє нам забезпечити роботу".

Нагадаємо, що у червні 2020 концерн "Укроборонпром" через результати перевірки звільнив президента ДП "Антонов" Олександра Донця і призначив тимчасовим в.о. віцепрезидента з проєктування Олександра Лося.