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​Грузія призначила нового посла в Україні

Георгій Закарашвілі змінив Теймураза Шарашенідзе, який займав посаду посла з вересня 2019 року.

​Грузія призначила нового посла в Україні
Фото: 1news.az

Грузія призначила надзвичайних і повноважних послів в Україні, Нідерландах, Польщі, Швеції та Мексиці.

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ, передає грузинська служба "Радіо Свобода".

Георгій Закарашвілі, який останнім часом був директором політичного департаменту МЗС Грузії, з 1 жовтня 2021 року призначений послом в Україні.

Закарашвілі працював на різних посадах на дипломатичній службі з 2004 року. У 2016-2019 роках він був надзвичайним і повноважним посланником секції інтересів Грузії при посольстві Швейцарії в Росії, а в 2007-2011 роках – старшим радником.

Із 2012 по 2016 рік Закарашвілі вже обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні.

Закарашвілі змінив Теймураза Шарашенідзе, який займав посаду посла з вересня 2019 року.

Нагадаємо, Грузія відкликала Шарашенідзез Києва  навесні 2020 року. Це сталося через загострення у відносинах двох країн, яке стало наслідком призначенням експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі керівником виконавчого комітету Національної ради реформ України.

На свою посаду Шарашенідзе повернувся майже через рік, у квітні 2021 року.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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