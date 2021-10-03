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Помер колишній власник Adidas Бернар Тапі

Причиною смерті 78-річного бізнесмена і політика стало онкологічне захворювання.

Бернар Тапі
Фото: twitter.com/ActuFoot
Бернар Тапі

У Франції 3 жовтня пішов із життя бізнесмен Бернар Тапі. Він помер на 79-му році життя від раку, повідомляє AFP з посиланням на спільну заяву його сім'ї і групи La Provence, де у Тапі було 89% активів.

Тапі народився у Франції. В молодості намагався зробити естрадну кар'єру, однак великих успіхів не досяг. Після цього займався гонками, але після серйозної аварії пішов з цього виду спорту.

Бізнесом почав займатися в 1967 році. Заснував фірму Bernard Tapie Finances, яка займалася відновленням збанкрутілих організацій.

З 1990 по 1993 рік був власником Adidas. З 1986 по 1994 рік - президентом футбольного клубу "Олімпік Марсель", при ньому клуб чотири рази ставав чемпіоном Франції, а також вигравав Лігу чемпіонів.

Також на рубежі 1980-1990-х Тапі був депутатом Національних зборів Франції, на початку 1990-х займав пост міністра у справах міст в уряді П'єра Береговуа.

У 1990-х проти Тапі розслідувалася кримінальна справа про корупцію і фальсифікації свідчень свідків, в результаті його засудили до двох років в'язниці.

Він також протягом багатьох років судився проти "дочки" банку Crédit Lyonnais через продаж частки Тапі в Adidas. Бізнесмен заявляв, що банк обдурив його при продажу. У підсумку в 2008 році суд постановив виплатити Тапі компенсацію за обмеження його інтересів. Однак у грудні 2015-го під час нового судового розгляду було вирішено відкликати компенсацію.

Півроку тому, в квітні, на заміський будинок Тапі в департаменті Сена і Марна напали. Злочинці зв'язали і побили Тапі і його дружину Домінік, а потім вкрали коштовності.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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