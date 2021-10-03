Меркель закликала німців до збереження демократії

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель в День німецької єдності в неділю, 3 жовтня, закликала до збереження демократії. З цим закликом політикиня виступила на офіційних урочистостях у місті Галле у федеральній землі Саксонія-Ангальт з нагоди 31-ї річниці возз'єднання країни, передає Німецька хвиля.

"Демократія - не просто є наявною, натомість ми повинні знову і знову спільно працювати задля неї. Однак я побоююся, що іноді ми поводимося з демократичними здобутками дещо надто легковажно", - зазначила канцлерка.

Меркель наголосила, що нині у Німеччині стаються напади на такі "високі цінності", як свобода слова, а в публічній сфері за допомогою брехні та дезінформації "без стримувань і сорому" розпалюється ворожість і ненависть. Канцлерка підкреслила, що відбувається не тільки дискредитація людей "через їхню зовнішність, походження або віру", а що таким чином "нападають на демократію".

Канцлерка засудила напади на людей, які працюють задля суспільного блага. У цьому контексті вона згадала про санітарів медичної допомоги, пожежників і місцевих політиків. Вона вважає, що "на вербальне огрубіння і радикалізацію, які спостерігаються, мають відповідати не лише ті, хто стають жертвами", а все суспільство має давати відсіч таким атакам, бо "словесні напади надто швидко переростають у насилля".

У своїй промові Меркель нагадала про мирну революцію 1989 року в Німецькій демократичній республіці (НДР) і зазначила, що свобода "не просто звалилася на нас", а що її треба було виборювати. Люди продемонстрували в ті часи "справжню мужність", але й сьогодні лишається багато роботи, адже творення єдності не є завершеним процесом, сказала канцлерка.

Слухачі підтримали тривалими оплесками останню промову Меркель у ролі канцлерки в День німецької єдності. Аплодуючи, люди підвелися зі стільців.

Нагадаємо, минулої неділі у Німеччині відбулися парламентські вибори. Федеральний уряд на чолі з Ангелою Меркель залишається на своєму посту до формування нової правлячої коаліції й нового уряду.