Внаслідок вибуху біля мечеті у Кабулі загинуло двоє людей

Відповідальність за напад на себе ніхто не взяв.

У Кабулі стався вибух біля мечеті, у результаті якого загинуло двоє осіб і стільки ж отримали поранення.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на очільника відділу зв’язків з громадськістю міністра внутрішніх справ в уряді талібів Сайєда Хості.

За його словами, у зв’язку з нападом заарештували трьох людей.

Хості не уточнив, чи належать затримані до якогось екстремістського угруповання.

Раніше про загибель цивільних внаслідок вибуху біля входу до мечеті, де мала відбутися молитва за його померлою матір’ю, повідомив офіційний представник “Талібану” Забіхула Муджахід.

Відповідальність за напад на себе ніхто не взяв.

Нагадаємо, у травні в Афганістані внаслідок вибуху в кабульській школі для дівчат загинули 85 людей. Ще 147 осіб отримали поранення.