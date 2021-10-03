​На виборах у Грузії лідирує партія влади, - дані екзит-полів
​На виборах у Грузії лідирує партія влади, - дані екзит-полів
У чернігівському супермаркеті молодики напали на поліцейських: один загинув
У чернігівському супермаркеті молодики напали на поліцейських: один загинув
У Держдепі прокоментували затримання Саакашвілі у Грузії
У Держдепі прокоментували затримання Саакашвілі у Грузії
Качура: "Гала-концерт чи ні. Я просто хочу поїсти"
Качура: "Гала-концерт чи ні. Я просто хочу поїсти"
Разумков кличе "слуг" на засідання фракції у Києві
Разумков кличе "слуг" на засідання фракції у Києві
Зеленський пояснив помилку Разумкова: виносить свої питання в публічну сферу
Зеленський пояснив помилку Разумкова: виносить свої питання в публічну сферу
У столиці триває об’єднаний “Марш за Київ” (оновлено)
У столиці триває об’єднаний “Марш за Київ” (оновлено)
"Ми любимо один одного та підтримуємо": "Слуга народу" Ясько оприлюднила спільне відео з Саакашвілі
"Ми любимо один одного та підтримуємо": "Слуга народу" Ясько оприлюднила спільне відео з Саакашвілі
ГоловнаСвіт

Внаслідок вибуху біля мечеті у Кабулі загинуло двоє людей

Відповідальність за напад на себе ніхто не взяв.

Внаслідок вибуху біля мечеті у Кабулі загинуло двоє людей
Фото: edition.cnn.com

У Кабулі стався вибух біля мечеті, у результаті якого загинуло двоє осіб і стільки ж отримали поранення.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на очільника відділу зв’язків з громадськістю міністра внутрішніх справ в уряді талібів Сайєда Хості.

За його словами, у зв’язку з нападом заарештували трьох людей.

Хості не уточнив, чи належать затримані до якогось екстремістського угруповання.

Раніше про загибель цивільних внаслідок вибуху біля входу до мечеті, де мала відбутися молитва за його померлою матір’ю, повідомив офіційний представник “Талібану” Забіхула Муджахід.

Відповідальність за напад на себе ніхто не взяв.

Нагадаємо, у травні в Афганістані внаслідок вибуху в кабульській школі для дівчат загинули 85 людей. Ще 147 осіб отримали поранення.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також