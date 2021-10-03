Поверненням Саакашвілі займаються всі українські дипломатичні інституції, – Зеленський

Поверненням арештованого у Грузії голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі займаються всі дипломатичні інституції.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Трускавці.

“Я, як президент України, постійно замаюся тим, що повертаю громадян України різними можливостями, які у мене є. Пан Саакашвілі є громадянином України. Тому його це також стосується”, – cказав Зеленськтий.

За його словами, питанням Сакакашвілі займаються всі інституції – Міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють в Грузії

“І на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмови між нашими Кабінетами Міністрів, на рівні розмов прем'єрів – ми всі будемо цим займатися”, - президент.

Він наголосив, що не знав про це рішення Саакашвілі і вважає його неправильним.

“З приводу цікавої людини Міхеіла Саакашвілі. Я не знав, що він поїхав до Грузії, я був дуже здивований. Побачив про це в пресі. Заздалегідь я про це не знав, про його рішення. Вважаю, що це неправильно, він у державній владі знаходиться. Треба зрозуміти всі деталі і всі ризики для нашої держави також”, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятору. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування.

МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Санкція статті за це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Крім того, Саакашвілі на батьківщині загрожує щонайменше шестирічний тюремний термін. Три судові інстанції заочно визнали експрезидента винним у справі про побиття депутата парламенту Валерія Гелашвілі і у справі про вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гиргвліані,засудивши його до шести років позбавлення волі.

Саакашвілі також є фігурантом справи про розтрату 9,2 мільйонів ларі, розгону акції протесту 7 листопада 2007 року, розгрому телеканалу "Імеді" і конфіскації майна нині покійного мільйонера, власника "Імеді" Бадрі Патаркацишвілі.

Ці справи ще перебувають в стадії розгляду в Тбіліському міському суді.

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння з приводу арешту Саакашвілі, який має українське громадянство та очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ.

Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і вже майже шість років є громадянином України.

Саакашвілі оголошений у Грузії у внутрішньодержавний розшук. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це.