На Саакашвілі у Грузії завели справу про незаконний перетин кордону

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

МВС Грузії порушило проти експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Як повідомляє Newsgeorgia, про це заявили сьогодні в Генеральній прокуратурі Грузії.

"Міністерство внутрішніх справ веде розслідування за фактом незаконного перетину кордону Михайлом Саакашвілі. Злочин передбачено статтею 344 КК Грузії. У справі в активному режимі проводяться всі необхідні процесуальні та слідчі заходи", - йдеться в заяві прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Крім того, Саакашвілі на батьківщині загрожує щонайменше шестирічний тюремний термін. Три судові інстанції заочно визнали експрезидента винним у справі про побиття депутата парламенту Валерія Гелашвілі і у справі про вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гиргвліані,засудивши його до шести років позбавлення волі.

Саакашвілі також є фігурантом справи про розтрату 9,2 мільйонів ларі, розгону акції протесту 7 листопада 2007 року, розгрому телеканалу "Імеді" і конфіскації майна нині покійного мільйонера, власника "Імеді" Бадрі Патаркацишвілі.

Ці справи ще перебувають в стадії розгляду в Тбіліському міському суді.

Раніше колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятору. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування.

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння з приводу арешту Саакашвілі, який має українське громадянство та очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ.

Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і вже майже шість років є громадянином України.

Саакашвілі оголошений у Грузії у внутрішньодержавний розшук. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це.

2 жовтня у Грузії відбудуться місцеві вибори.