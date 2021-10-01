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У США створили ліки від COVID-19 у таблетках

За інформацією виробника, вживання препарату знизило кількість госпіталізацій та смертей від коронавірусної інфекції вдвічі.

У США створили ліки від COVID-19 у таблетках
Фото: substance.com.ua

Фармацевтична компанія Merck заявила про успішні випробування першого в світі препарату від COVID-19 у формі таблеток.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією виробника, вживання препарату знизило кількість госпіталізацій та смертей від коронавірусної інфекції вдвічі.

У дослідженні взяло участь 775 дорослих з COVID-19 від легкого до помірного ступеня тяжкості. Вони перебували у групі ризику важкого перебігу захворювання через такі проблеми зі здоров'ям, як ожиріння, діабет або хвороби серця.

Серед пацієнтів, що приймали препарат, 7,3% були або госпіталізовані, або померли після закінчення 30 днів, в порівнянні з 14,1% з тих, хто отримував плацебо. 

Результати були настільки переконливими, що незалежна група медичних експертів, що спостерігають за дослідженням, рекомендувала припинити його достроково.

Керівники компанії заявили, що планують надати дані в американське Управління продовольства та медикаментів (FDA) найближчими днями.

У разі позитивного результату це буде перший препарат у формі таблеток, прийнятий для лікування COVID-19. Всі інші методи лікування, дозволені наразі в США, вимагають внутрішньовенного введення або ін'єкції.

Прийом таблеток, навпаки, знизить навантаження на лікарні, а також допоможе стримати спалахи захворювань в бідніших і віддалених куточках світу.

"Це дозволить нам лікувати набагато більше людей набагато швидше і, як ми сподіваємося, набагато дешевше", - сказав доктор Вільям Шаффнер, експерт з інфекційних захворювань з Університету Вандербільта.

Нагадаємо, на початку цього року компанія MSD (Merck Sharp & Dohme) оголосила, що не змогла впоратися з коронавірусом. 25 січня вона повідомила на своєму сайті про те, що закриває програму вакцин для профілактики ковіду.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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