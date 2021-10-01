Принцеса Японії заради заміжжя відмовилася від королівського статусу і грошей

Японська принцеса Мако, старша внучка імператора Акіхіто і імператриці Мічіко, вийде заміж за свого колишнього однокурсника Кея Комуру. Заради цього 29-річна принцеса відмовляється від свого королівського статусу.

Агентство імператорського дому заявило, що дату весілля призначили на 26 жовтня, передає CNN.

Імператорський дім оголосив про можливе весілля принцеси Мако з простолюдином Кеєм Комурою ще 2017 року. Принцеса зустріла свого обранця під час 5-річного навчання в Міжнародному християнському університеті в Токіо.

Спочатку пара збиралася одружитися у 2018 році, але весілля відклали щонайменше до 2020-го, через фінансові труднощі в родині нареченого.

Молодята, як очікується, переїдуть до США, де пан Комуро працює адвокатом.

Як повідомляється, принцеса відмовиться від традиційної одноразової виплати у розмірі до 150 мільйонів єн (1,3 мільйона доларів), яку зазвичай виплачують членам королівської сім'ї після того, як вони покидають імператорський дім.

Згідно з японським законодавством, жінки з імператорської сім'ї втрачають свій статус після одруження з "простолюдином", чоловіків це не стосується.