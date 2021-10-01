Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
Брагар та Богуцька розповіли, чи підпишуть лист про відставку Разумкова
Брагар та Богуцька розповіли, чи підпишуть лист про відставку Разумкова
"Слуги" відправляються до Трускавця потягом: фото
"Слуги" відправляються до Трускавця потягом: фото
"Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну
"Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну
Власниця "Експрес манікюру" подала декларацію ​на посаду віцепрем'єра - глави Мінстратегпрому
Власниця "Експрес манікюру" подала декларацію ​на посаду віцепрем'єра - глави Мінстратегпрому
Індійський ринок зброї як лакмусовий папірець ВТС України
Індійський ринок зброї як лакмусовий папірець ВТС України
У Києві поранили водія голови Держархіву (оновлено)
У Києві поранили водія голови Держархіву (оновлено)
ГоловнаСвіт

Принцеса Японії заради заміжжя відмовилася від королівського статусу і грошей

Весілля відбудеться 26 жовтня.

Принцеса Японії заради заміжжя відмовилася від королівського статусу і грошей
Японська принцеса Мако і її наречений
Фото: EPA/UPG

Японська принцеса Мако, старша внучка імператора Акіхіто і імператриці Мічіко, вийде заміж за свого колишнього однокурсника Кея Комуру. Заради цього 29-річна принцеса відмовляється від свого королівського статусу.

Агентство імператорського дому заявило, що дату весілля призначили на 26 жовтня, передає CNN.

Імператорський дім оголосив про можливе весілля принцеси Мако з простолюдином Кеєм Комурою ще 2017 року. Принцеса зустріла свого обранця під час 5-річного навчання в Міжнародному християнському університеті в Токіо.

Спочатку пара збиралася одружитися у 2018 році, але весілля відклали щонайменше до 2020-го, через фінансові труднощі в родині нареченого.

Молодята, як очікується, переїдуть до США, де пан Комуро працює адвокатом.

Як повідомляється, принцеса відмовиться від традиційної одноразової виплати у розмірі до 150 мільйонів єн (1,3 мільйона доларів), яку зазвичай виплачують членам королівської сім'ї після того, як вони покидають імператорський дім.

Згідно з японським законодавством, жінки з імператорської сім'ї втрачають свій статус після одруження з "простолюдином", чоловіків це не стосується.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також