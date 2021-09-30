Жителям Молдови надаватимуть оплачувані вихідні для вакцинації проти ковіду

У Молдові працевлаштовані громадяни зможуть взяти два оплачуваних вихідних дні, щоб вакцинуватися від коронавірусу.

Про це повідомила прем'єр-міністр Молдови Наталя Гаврилиця, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Ми будемо вживати кілька заходів, щоб підтримати вакцинацію. Йдеться про рішення субсидіювати з держбюджету дводенний вихідний для тих, хто зробив щеплення від COVID-19. Це рішення спонукає роботодавців просувати вакцинацію в своїх колективах ", - сказала Гаврилиця.

За останніми даними МОЗ, на даний час повний курс вакцинації пройшли всього 22,5% населення Молдови.

Прем'єрка також зажадала від підлеглих активізувати перевірки і забезпечити дотримання санітарних заходів. Вона також звернулася і до роботодавців.

"Переконайтеся, що ваші підприємства не обслуговують клієнтів, які не носять масок і що їх надягають всі ваші співробітники. Я звертаюся до менеджерів магазинів, заправних станцій, банківських установ, офісів. Ми не можемо постійно всіх перевіряти", - сказала Гаврилиця.

Нагадаємо, в Мукачеві серед вакцинованих розіграють Renault Duster, самокати, велосипеди та телевізори. Раніше МОЗ домовилося з Uklon’ом про знижки для вакцинованих. Акція триватиме до 31 жовтня цього року.