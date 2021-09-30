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В Еквадорі під час бійки у в'язниці загинули 116 людей

Зіткнення відбулося через боротьбу за владу між двома бандитськими угрупуваннями. 

В Еквадорі під час бійки у в'язниці загинули 116 людей
Фото: CNN

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан у пенетенціарній системі після масової бійки в одній із в'язниць, внаслідок якої загинули 116 людей, а ще близько 80 були поранені. 

Влада заявила, що це найбільше кровопролиття у в'язниці за історію країни. Введення надзвичайного стану дозводяє уряду розмістити поліцію та солдатів у в'язницях, пише Associated Press.

Фото: EPA/UPG

29 вересня у в'язниці Літаорл в місті Гуаякіль відбулася сутичка, відповідальність за яку влада поклала на пов'язані з наркокартелями банди, які борються за контроль над тюрмою. Мова йде про тюремні угрупування "Лос-Лобос" і "Лос-Чонерос".

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Президент визнав, що поки не може гарантувати повернення контролю влади над в'язницею. 

"Шкода, що в'язниці перетворюються здочинними угрупуваннями у територію для суперечок за владу", – заявив він. 

У ході бійки використовували вогнепальну зброю, ножі та навіть вибухівку. 

Зіткнення у в'язницях Еквадора нерідко перетворюються на бунти з масовими вбивствами ув'язнених. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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