В Еквадорі під час бійки у в'язниці загинули 116 людей

Зіткнення відбулося через боротьбу за владу між двома бандитськими угрупуваннями.

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан у пенетенціарній системі після масової бійки в одній із в'язниць, внаслідок якої загинули 116 людей, а ще близько 80 були поранені.

Влада заявила, що це найбільше кровопролиття у в'язниці за історію країни. Введення надзвичайного стану дозводяє уряду розмістити поліцію та солдатів у в'язницях, пише Associated Press.

Фото: EPA/UPG

29 вересня у в'язниці Літаорл в місті Гуаякіль відбулася сутичка, відповідальність за яку влада поклала на пов'язані з наркокартелями банди, які борються за контроль над тюрмою. Мова йде про тюремні угрупування "Лос-Лобос" і "Лос-Чонерос".

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Президент визнав, що поки не може гарантувати повернення контролю влади над в'язницею.

"Шкода, що в'язниці перетворюються здочинними угрупуваннями у територію для суперечок за владу", – заявив він.

У ході бійки використовували вогнепальну зброю, ножі та навіть вибухівку.

Зіткнення у в'язницях Еквадора нерідко перетворюються на бунти з масовими вбивствами ув'язнених.