Понад 7 млн українців отримали перше щеплення від коронавірусу

Понад 7 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. Учора, 29 вересня, щеплення отримали 126 003 людини, першою дозою - 73 816 осіб, повністю імунізовані - 52 187 людей.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора в Україні працювали 915 мобільних бригад, 3 029 пунктів щеплення і 348 центрів вакцинації.

Препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech 29 вересня вакцинували 69 429 осіб. Китайський CoronaVaс отримали 35 732 українців, вакциною AstraZeneca щеплено 20 842 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 000 535 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози 5 617 457 осіб. Загалом проведено 12 617 990 протиковідних щеплень.

Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників.

За даними очільника МОЗ, станом на 29 вересня в Україні принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали вже 72% освітян.