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За добу в Україні виявили майже 12 тис. випадків COVID-19, ​серед захворілих понад 1 тис. дітей

Найвища добова захворюваність у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.

За добу в Україні виявили майже 12 тис. випадків COVID-19, ​серед захворілих понад 1 тис. дітей
Фото: facebook/ Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

У середу, 29 вересня, в Україні зафіксовано 11 757 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник добової захворюваності від 24 квітня. Тоді було виявлено 12 711 випадки ковіду.

Серед захворілих учора - 1 054 дітей і 242 медпрацівники, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 29 вересня було госпіталізовано 2 556 осіб, від коронавірусу одужали 3 839 пацієнтів, 194 людини від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 423 379 осіб, одужали від коронавірусу 2 255 191 людина, від ускладнень захворювання померли 56 274 пацієнти.

Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксували 9 666 нових випадків ковіду.

За даними НАН, темпи епідемії COVID-19 в Україні перевищили максимуми попередніх хвиль.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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