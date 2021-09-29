За добу в Україні зафіксували 9 666 нових випадків ковіду

За минулу добу, 28 вересня, в Україні зафіксовано 9 666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 953 дитини та 204 медпрацівника.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 855 осіб. 217 пацієнтів померли. Одужала – 3 281 особа.

За добу протестовано: методом ПЛР – 42 132 особи, методом ІФА – 10 973, експрестестами – 39 724.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 411 622 людини, одужало – 2 251 352. Від ускладнень померли 56 080 пацієнтів. Всього було здійснено 12 783 263 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 583 випадки;

Вінницька область – 200 випадків;

Волинська область – 214 випадків;

Дніпропетровська область – 787 випадків;

Донецька область – 699 випадків;

Житомирська область – 253 випадки;

Закарпатська область – 95 випадків;

Запорізька область – 592 випадки;

Івано-Франківська область – 234 випадки;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 51 випадок;

Луганська область – 525 випадків;

Львівська область – 458 випадків;

Миколаївська область – 222 випадки;

Одеська область – 662 випадки;

Полтавська область – 231 випадок;

Рівненська область – 405 випадків;

Сумська область – 368 випадків;

Тернопільська область – 201 випадок;

Харківська область – 976 випадків;

Херсонська область – 349 випадків;

Хмельницька область – 447 випадків;

Черкаська область – 297 випадків;

Чернівецька область – 421 випадок;

Чернігівська область – 71 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін раніше заявив, що майже всі нові випадки зараження COVID-19 в Україні викликані дельта-варіантом коронавірусу. Під час попередньої весняної хвилі домінантним був варіант альфа.

Минулого тижня Київська школа економіка заявила, що ситуацію з ковідом в Україні вже можна вважати початком нового спалаху. Вона прогнозує, що нинішня хвиля нагадуватиме весняну і може бути більшою за неї. Міністерство охорони здоров'я вважає, що пік нової хвилі припаде на листопад, але початися він може ще в жовтні.

З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.