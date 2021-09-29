За добу в Україні зафіксували 9 666 нових випадків ковіду

За минулу добу, 28 вересня, в Україні зафіксовано 9 666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 953 дитини та 204 медпрацівника.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 2 855 осіб. 217 пацієнтів померли. Одужала – 3 281 особа.
За добу протестовано: методом ПЛР – 42 132 особи, методом ІФА – 10 973, експрестестами – 39 724.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 411 622 людини, одужало – 2 251 352. Від ускладнень померли 56 080 пацієнтів. Всього було здійснено 12 783 263 ПЛР-тестування.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.
Статистика в регіонах:
- м. Київ – 583 випадки;
- Вінницька область – 200 випадків;
- Волинська область – 214 випадків;
- Дніпропетровська область – 787 випадків;
- Донецька область – 699 випадків;
- Житомирська область – 253 випадки;
- Закарпатська область – 95 випадків;
- Запорізька область – 592 випадки;
- Івано-Франківська область – 234 випадки;
- Київська область – 325 випадків;
- Кіровоградська область – 51 випадок;
- Луганська область – 525 випадків;
- Львівська область – 458 випадків;
- Миколаївська область – 222 випадки;
- Одеська область – 662 випадки;
- Полтавська область – 231 випадок;
- Рівненська область – 405 випадків;
- Сумська область – 368 випадків;
- Тернопільська область – 201 випадок;
- Харківська область – 976 випадків;
- Херсонська область – 349 випадків;
- Хмельницька область – 447 випадків;
- Черкаська область – 297 випадків;
- Чернівецька область – 421 випадок;
- Чернігівська область – 71 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін раніше заявив, що майже всі нові випадки зараження COVID-19 в Україні викликані дельта-варіантом коронавірусу. Під час попередньої весняної хвилі домінантним був варіант альфа.
Минулого тижня Київська школа економіка заявила, що ситуацію з ковідом в Україні вже можна вважати початком нового спалаху. Вона прогнозує, що нинішня хвиля нагадуватиме весняну і може бути більшою за неї. Міністерство охорони здоров'я вважає, що пік нової хвилі припаде на листопад, але початися він може ще в жовтні.
З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.