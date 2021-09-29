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За добу в Україні зафіксували 9 666 нових випадків ковіду

Госпіталізовано 2 855 осіб.

За добу в Україні зафіксували 9 666 нових випадків ковіду
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

За минулу добу, 28 вересня, в Україні зафіксовано 9 666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 953 дитини та 204 медпрацівника.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 855 осіб. 217 пацієнтів померли. Одужала – 3 281 особа.

За добу протестовано: методом ПЛР – 42 132 особи, методом ІФА – 10 973, експрестестами – 39 724.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 411 622 людини, одужало – 2 251 352. Від ускладнень померли 56 080 пацієнтів. Всього було здійснено 12 783 263 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 583 випадки;
  • Вінницька область – 200 випадків;
  • Волинська область – 214 випадків;
  • Дніпропетровська область – 787 випадків;
  • Донецька область – 699 випадків;
  • Житомирська область – 253 випадки;
  • Закарпатська область – 95 випадків;
  • Запорізька область – 592 випадки;
  • Івано-Франківська область – 234 випадки;
  • Київська область – 325 випадків;
  • Кіровоградська область – 51 випадок;
  • Луганська область – 525 випадків;
  • Львівська область – 458 випадків;
  • Миколаївська область – 222 випадки;
  • Одеська область – 662 випадки;
  • Полтавська область – 231 випадок;
  • Рівненська область – 405 випадків;
  • Сумська область – 368 випадків;
  • Тернопільська область – 201 випадок;
  • Харківська область – 976 випадків;
  • Херсонська область – 349 випадків;
  • Хмельницька область – 447 випадків;
  • Черкаська область – 297 випадків;
  • Чернівецька область – 421 випадок;
  • Чернігівська область – 71 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін раніше заявив, що майже всі нові випадки зараження COVID-19 в Україні викликані дельта-варіантом коронавірусу. Під час попередньої весняної хвилі домінантним був варіант альфа.

Минулого тижня Київська школа економіка заявила, що ситуацію з ковідом в Україні вже можна вважати початком нового спалаху. Вона прогнозує, що нинішня хвиля нагадуватиме весняну і може бути більшою за неї. Міністерство охорони здоров'я вважає, що пік нової хвилі припаде на листопад, але початися він може ще в жовтні.

З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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