Майже всі нові випадки зараження COVID-19 в Україні викликані дельта-варіантом, - МОЗ

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що майже всі нові випадки зараження COVID-19 в Україні викликані дельта-варіантом коронавірусу. Під час попередньої весняної хвилі домінуючим був варіант альфа.

Про це він розказав у інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми стикнулися з дельта-штамом, який не зовсім типовий для нас. Той варіант вірусу, який циркулював у нас спочатку, альфа-штам, поширювався не настільки швидко. Швидкість поширення дельта-штаму зросла в рази. Одна людина може в середньому інфікувати від п'яти до восьми осіб. Це при інтенсивному спілкуванні або в разі перебування в замкнутому приміщенні тощо", - сказав Кузін.

На його думку, кожна людина, яка має будь-яку ознаку респіраторного захворювання зараз має проходити лабораторне дослідження на наявність коронавірусної інфекції.

За оцінками НАНУ, середнє репродуктивне число R (кількість випадків зараження одною людиною інших) на середину вересня становило 1,37.

За його словами, МОЗ точково бере зразки з різних областей на аналіз, і "всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються, – це дельта".

Кузін сказав, що клінічний перебіг дельти дещо інший, але найбільш характерні симптоми - традиційні для ГРВІ.

"Зазвичай перебіг коронавірусної хвороби і дельта-штаму зокрема починається як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція: це нежить, слабкість, підвищення температури тіла. У вакцинованих людей у разі інфікування спостерігається стерта субклінічна форма захворювання, яка протікає простіше і без типових симптомів", - сказав санлікар.

Атипові симптоми, такі як кишкові розлади, за словами Кузіна не є дуже поширеними і становлять 5-7% від загальної кількості випадків.

"Думаю, що після того, як ми або отримаємо офіційну позицію ВООЗ, або зберемо доказову інформацію про симптоми, які є найбільш характерними, тоді ми вже зможемо вийти з офіційним роз'ясненням", - сказав він.

Нагадаємо, що на минулому тижні Київська школа економіка (KSE) заявила, що ситуацію з ковідом в Україні вже можна вважати початком нового спалаху COVID-19 в Україні. Вона прогнозує, що нинішня хвиля нагадуватиме весняну і може бути більшою за неї. Міністерство охорони здоров'я вважає, що пік нової хвилі припаде на листопад, але початися він може ще у жовтні

З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.

За минулий тиждень (21-27 вересня) в Україні виявили 44,8 тис. випадків ковіду, це на 36% більше в порівнянні з позаминулим. Повністю вакциновано від ковіду 13,1% населення України, хоча б однією дозою - 16,3%.