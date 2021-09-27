Кузін: протипоказання для вакцинації від COVID-19 мають менше відсотка людей

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що більшість медичних станів не є протипоказанням для вакцинації від коронавірусу.

Про це він сказав у інтерв'ю РБК-Україна.

"Більша кількість людей вважає, що має якісь медичні протипокази. Але під час консультації у свого лікаря їх переконують, що той стан, який у них є, не є медичним протипоказом до вакцинації від коронавірусної хвороби. Наприклад, якщо ми говоримо про серцево-судинні хвороби – це не протипоказання, це, навпаки, показання для проведення вакцинації. Тому що людина, яка має важкі супутні неінфекційні хвороби, потенційно в більш тяжкій формі переносить коронавірусну хворобу", - заявив Кузін.

За його словами, загальні протипокази до кожної вакцини зазначені в інструкції, а вирішувати, є протипокази для вакцинації чи ні, повинен сімейний лікар.

"Кожен лікар має знати перелік абсолютних медичних протипоказів. І до того ж на сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками є інструкції до кожного типу вакцини, яка застосовується в Україні. Там також є інформація про потенційні побічні дії, несприятливі події після імунізації та про можливі протипокази. Наприклад, ми точно знаємо, що щеплення вагітних вакциною CoronaVac є нерекомендованим, тому що немає доказової бази, не було проведено досліджень. Водночас вакцина від Pfizer може бути рекомендована", - сказав Кузін.

Він додав, що особам з медичним відводом на період дії жовтого або червоного рівнів епіднебезпеки треба пропонувати альтернативні варіанти роботи. Наприклад, інші обов'язки, дистанційний режим або регулярне тестування.

Нагадаємо, що з 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.

За минулий тиждень (21-27 вересня) в Україні виявили 44,8 тис. випадків ковіду, це на 36% більше в порівнянні з позаминулим. Повністю вакциновано від ковіду 13,1% населення України, хоча б однією дозою - 16,3%.