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KSE констатувала сповільнення темпів захворюваності на ковід та добових госпіталізацій

Попри це, вже за два тижня Україна може потрапити у трійку лідерів за рівнем захворюваності у Європі.

KSE констатувала сповільнення темпів захворюваності на ковід та добових госпіталізацій
Фото: kyivcity.gov.ua

За останній тиждень темпи зростання захворюваності на коронавірус та добових госпіталізацій з ковідом в Україні сповільнилися, але ці показники залишаються максимально високими.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко. 

За даними експертів KSE, госпіталізацій стало більше на 28% (минулого тижня цей показник становив +51%), кількість нових випадків збільшилася на 36% (минулого тижня +68%).

Окрім того, госпіталізації більш ніж наполовину перевершують виписки. Нині зайнятість ковідних ліжок становить 27% (+10% за тиждень).

Найкритичніша ситуація щодо коронавірусної недуги у трьох областях: Чернівецькій, Харківській та Луганській. Вони наближаються до показників "червоного" рівня епіднебезпеки.

Наразі Україна перебуває у п'ятірці європейських країн з найвищим рівнем захворюваності на COVID-19. За два тижні наша країна може увійти у трійку лідерів, прогнозують експерти.

Нагадаємо, в Україні майже всі нові випадки зараження COVID-19 викликані дельта-варіантом. Тому тестувати на коронавірус треба кожну людину з будь-якою ознакою ГРВІ.

За даними МОЗ, з моменту оголошення "жовтого" рівня епіднебезпеки (23 вересня) кількість охочих вакцинуватися від COVID-19 зросла майже на 25%.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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