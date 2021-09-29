В Україні щеплення від COVID однією дозою отримали 72% освітян, - Шкарлет

Загалом по Україні залишається трохи більше 352 тисяч нещеплених освітян.

В Україні принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали вже 72% освітян. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час зустрічі з журналістами.

"На сьогодні в Україні вакциновано 72% освітян, — розповів Сергій Шкарлет. — усього по Україні залишається трохи більше 352 тисяч нещеплених освітян. В деяких областях, зокрема в місті Києві, усі школи працюють в офлайн-режимі, оскільки мають більше 80% щеплених працівників".

Також міністр додав, що з початку дії жовтої зони ще півтори тисячі шкіл змогли до вакцинувати працівників і перейти з дистанційного навчання на очне.

"Ми постійно комунікуємо з регіональними департаментами освіти, вчительськими колективами і адміністрацією, стосовно важливості вакцинації, — говорить Сергій Шкарлет. — Це люди, їх не можна заставляти, тільки переконувати".

Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників.