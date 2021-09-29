Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Усик розповів, що кілька ударів Джошуа відправили його до Ілона Маска
Усик розповів, що кілька ударів Джошуа відправили його до Ілона Маска
Бабин Яр. Зберігати пам'ять – наша відповідальність
Бабин Яр. Зберігати пам'ять – наша відповідальність
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
СБУ завершила розслідування у справі Семенченка
СБУ завершила розслідування у справі Семенченка
​У ЄС стурбовані зловживанням безвізом зі сторони України та інших країн
​У ЄС стурбовані зловживанням безвізом зі сторони України та інших країн
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні щеплення від COVID однією дозою отримали 72% освітян, - Шкарлет

Загалом по Україні залишається трохи більше 352 тисяч нещеплених освітян.

В Україні щеплення від COVID однією дозою отримали 72% освітян, - Шкарлет
Фото: Макс Требухов

В Україні принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали вже 72% освітян. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час зустрічі з журналістами.

"На сьогодні в Україні вакциновано 72% освітян, — розповів Сергій Шкарлет. — усього по Україні залишається трохи більше 352 тисяч нещеплених освітян. В деяких областях, зокрема в місті Києві, усі школи працюють в офлайн-режимі, оскільки мають більше 80% щеплених працівників".

Також міністр додав, що з початку дії жовтої зони ще півтори тисячі шкіл змогли до вакцинувати працівників і перейти з дистанційного навчання на очне. 

"Ми постійно комунікуємо з регіональними департаментами освіти, вчительськими колективами і адміністрацією, стосовно важливості вакцинації, — говорить Сергій Шкарлет. — Це люди, їх не можна заставляти, тільки переконувати".

Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників.

Анастасія ІванцівАнастасія Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також