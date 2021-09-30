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Пес прем’єра Греції Арахіс перервав його пресконференцію з главою уряду Словаччини

"Зазвичай він просто зустрічає гостей біля дверей і більш чемний ", - зазначив Міцотакіс.

Пес прем’єра Греції Арахіс перервав його пресконференцію з главою уряду Словаччини
Фото: ekathimerini.com

Пес прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса Арахіс на деякий час перервав його пресконференцію зі словацьким колегою Едуардом Гегером.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

На пресконференції Міцотакіс саме висловлював підтримку намаганням балканських сусідів Греції приєднатися до Європейського Союзу, і на мить завмер, оскільки за кілька метрів від офіційної резиденції прем'єр-міністра було чутно гавкіт Арахіса.

"Це той собака, якого ми нещодавно взяли з притулку, і він часто досить жвавий", - пояснив Міцотакіс, звернувшись до словацького колеги, який засміявся у відповідь.

"Це перший випадок, коли він втрутився під час пресконференції. Зазвичай він просто зустрічає гостей біля дверей і більш чемний ", - додав грецький прем’єр.

Міцотакіс  взяв Арахіса до себе після того, як відвідав притулок у Всесвітній день безпритульних тварин у квітні.

Минулого року парламент Греції проголосував за те, що за жорстоке поводження з тваринами загрожує до 10 років позбавлення волі. Депутати також схвалили плани створення національного реєстру домашніх тварин зі зразками ДНК кішок і собак, які не були стерилізовані.

Нагадаємо, на початку березня повідомлялося, що собак президента США Джо Байдена вивезли з Білого дому після того, як одна з них нібито вкусила охоронця. Однак пізніше Байден сказав ABC News, що "Мейджор нікого не кусав". За його словами, пес здивувався присутності незнайомої людини і спробував захистити господаря.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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